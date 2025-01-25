تعديلات الموازنة تربك المشهد البرلماني وتزيد رصيد الخسائر‎

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بغداد - ياسين صفوان - وتتركز أوجه الاعتراضات على التعديلات المطروحة وبجميع نسخها حول عدة أمور، بمقدمتها تكلفة الإنتاج والبالغة ستة عشر دولارا للبرميل الواحد، رقم يرى فيه نواب انه مكلف للحكومة.

وعلى وقع الجدل المتصاعد خسر العراق منذ توقف تصدير نفط الإقليم في اذار من عام الفين وثلاثة وعشرين مليارات الدولارات، امر يثير التساؤلات حول توقيت انتهاء لعبة جر الحبل بين الأطراف السياسية المتصارعة والتي كلفت البلاد خسائر طائلة.