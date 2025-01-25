انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد أهمية دعم المناطق المحررة من خلال تنفيذ المشاريع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي يرافقه عدد من نواب وقيادات التحالف زار اليوم السبت، مكتب النائبة عن تحالف العزم نهلة الفهداوي في منطقة عامرية الصمود، حيث كانت في استقباله مع عدد من وجهاء ومثقفي المنطقة، كما التقى وجهاء ومثقفي وشباب العامرية".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد مناقشة القضايا التي تهم أبناء المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالواقع الخدمي، وسبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق تطلعات أهالي عامرية الفلوجة في توفير الخدمات الضرورية".

وأكد السامرائي على "أهمية دعم المناطق المحررة وتعزيز الاستقرار فيها من خلال تنفيذ المشاريع"، مشيراً إلى أن "تحالف العزم يسعى بكل جدية إلى دعم أبناء الأنبار وتلبية تطلعاتهم".

