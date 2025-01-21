انت الان تتابع خبر السامرائي: قانون العفو خطوة إنسانية لإنهاء الأخطاء التي تعرض لها الأبرياء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، ان "تعديل قانون العفو العام يمثِّل خطوة إنسانية مهمة لإنهاء الأخطاء التي عانى منها أهلنا وتعرض لها آلاف الأبرياء بسبب وشايات المخبر السري، فقد وضع القانون بتعديله الجديد حدًا لمعاناة العوائل التي فقدت معيلها وظلت لسنوات تواجه الألم والحرمان، وسينصف الكثير من المظلومين، وسيسهم بشكل جدي وفعال في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا للجميع".



وأضاف: "نشكر مجلس النواب والكتل السياسية على دعمهم لهذه الخطوة المهمة".