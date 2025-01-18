انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الاعتراضات تتصاعد على تعديلات الموازنة واقالات بالجملة في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # قبل انعقاد الجلسة.. تصاعد حدة الاعتراضات على تعديلات الموازنة المتعلقة بنفط الاقليم، ونواب يستبعدون تمرير التعديل# اقالات بالجملة في الديوانية.. اعفاء عدد من مدراء الدوائر الخدمية والمستشفيات لاسباب تتعلق بسوء الادارة وتردي الخدمات

# استعدادا للزيارة الرجبية.. مدينة الكاظمية تستنفر لاستقبال الزوار.. واجهزة الامن تباشر بخطة تأمين الزيارة

# عشية دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ.. الاحتلال يكثف غاراته على غزة.. وتنفيذ عملية طعن في تل ابيب

