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نشرة السومرية.. الاعتراضات تتصاعد على تعديلات الموازنة واقالات بالجملة في الديوانية

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نشرة السومرية.. الاعتراضات تتصاعد على تعديلات الموازنة واقالات بالجملة في الديوانية

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بغداد - ياسين صفوان - # قبل انعقاد الجلسة.. تصاعد حدة الاعتراضات على تعديلات الموازنة المتعلقة بنفط الاقليم، ونواب يستبعدون تمرير التعديل

# اقالات بالجملة في الديوانية.. اعفاء عدد من مدراء الدوائر الخدمية والمستشفيات لاسباب تتعلق بسوء الادارة وتردي الخدمات

# استعدادا للزيارة الرجبية.. مدينة الكاظمية تستنفر لاستقبال الزوار.. واجهزة الامن تباشر بخطة تأمين الزيارة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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