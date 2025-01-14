انت الان تتابع خبر بغداد ولندن توقعان مذكرة تفاهم بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية والصادرات البريطانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرت في العاصمة البريطانية لندن، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية، ومؤسسة ضمان الصادرات البريطانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة".وتابع، أن "المراسم جرت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، حيث وقع عن الجانب العراقي رئيس لجنة المبادرة، مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد صاحب الدراجي، فيما وقعها مدير مجموعة الأعمال عن المؤسسة البريطانية آدم هارس"، مشيرا الى ان "بنود المذكرة تتضمن دعم استيرادات الخطوط الإنتاجية والتكنولوجيا الصناعية والزراعية للقطاع الخاص العراقي، من المملكة المتحدة".

وتابع، أن "هذه المذكرة سارية لمدة خمس سنوات، وتأتي في إطار الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع عدد من الدول الأوروبية، وتهدف إلى رفع كفاءة القطاع الخاص العراقي، وتحقيق التكامل مع المجتمع الدولي".

وفي سياق آخر، اتفق الجانبان، بحسب البيان، على أن "تقوم مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية بتمويل عدد من المشاريع الحيوية للحكومة العراقية، والتهيئة لزيادة سقف التمويل للمشاريع الحكومية المنتجة"، مبينا أن "توقيع مذكرة التفاهم يبقه عقد اجتماع مشترك للوفد العراقي مع المؤسسة البريطانية، جرت خلاله مناقشة آليات التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين".

