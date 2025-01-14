انت الان تتابع خبر السامرائي ورئيس الجمهورية يبحثان تعزيز التنسيق الوطني ومواجهة التحديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء على أهمية تعزيز التفاهم بين مختلف القوى السياسية للوصول إلى رؤية موحدة تدعم استقرار العراق وتعزز وحدته الوطنية".من جانبه، شدد السامرائي على "ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الكتل السياسية وتبني نهج المسؤولية المشتركة لتجاوز الأزمات الراهنة، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد والحفاظ على وحدة الصف الوطني هما الأساس لتعزيز ثقة الشعب العراقي في العملية السياسية".

كما أكد اللقاء على "ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد في ورقة الاتفاق السياسي، والعمل على تعزيز الحوار الوطني بما يسهم في تجاوز التحديات الراهنة، وترسيخ التعاون بين الحكومة وجميع الأطراف السياسية لخدمة أبناء العراق وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية".