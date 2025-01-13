انت الان تتابع خبر مطالبات نيابية بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة خلال الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشبلي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون الانتخابات ما يؤخذ عليه بانه يزعزع ثقة الناخب وثقة المواطن، لانه يتغير بكل دورة انتخابية"، معتقدا أن "كل تعديل يذهب من باب المزاج السياسي والمزاج الشخصي من اجل جمع اكثر عدد من المقاعد البرلمانية".وأضاف الشبلي، أن "كل كتلة لها مزاج معين، منها تريد ان تتجه باتجاه٢٠_٨٠ والاخر نحو الدوائر المتعددة كما كان في٢٠٢٠ لكن بحجم اكبر"، مبينا انه "اذا فتح موضوع قانون الانتخابات سوف يشل عمل المجلس".

وطالب الشبلي بـ"جعل العراق كله دائرة انتخابية واحدة".

