انت الان تتابع خبر رئاسة مجلس النواب تجتمع لمناقشة الخارطة التشريعية للفصل الأول من 2025 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئاسة مجلس النواب اجتمعت في مكتب المندلاوي لمناقشة الخارطة التشريعية للفصل الأول من العام الحالي، وآليات تفعيل الدور التشريعي والرقابي للجان النيابية.



وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أمس الأحد (12 كانون الثاني 2025)، عن تأجيل عقد جلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني.