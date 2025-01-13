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رئاسة مجلس النواب تجتمع لمناقشة الخارطة التشريعية للفصل الأول من 2025

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئاسة مجلس النواب اجتمعت في مكتب المندلاوي لمناقشة الخارطة التشريعية للفصل الأول من العام الحالي، وآليات تفعيل الدور التشريعي والرقابي للجان النيابية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أمس الأحد (12 كانون الثاني 2025)، عن تأجيل عقد جلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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