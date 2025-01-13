انت الان تتابع خبر السوداني يجري مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعرب السوداني، خلال الاتصال، عن أمله بأن تشهد لبنان استقراراً وازدهاراً بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، مؤكداً موقف العراق الداعم لأمن لبنان الشقيق واستقراره، ولكل الخطوات التي تعزز الاستقرار لتجاوز آثار الحرب الأخيرة وتداعياتها، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.



كما شهد الاتصال البحث في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، فضلاً عن استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة.

