انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يصدر عدة قرارات أبرزها "تعديل الموازنة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الإطار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن " الاجتماع أكد على ضرورة تمرير القوانين التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين، كما أعلن الاتفاق على المضي قدمًا في تعديلات قانون الموازنة لضمان أن تُنفذ الحكومة برنامجها الخدمي بما يُحقق العدالة الاجتماعية".وبحسب البيان، جدد الإطار التنسيقي دعوته إلى "وقف إطلاق النار في غزة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على "الجهوزية الأمنية والعسكرية لمواجهة المخاطر المحتملة".

وشدد الإطار التنسيقي على "أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية".