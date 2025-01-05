انت الان تتابع خبر ضابط عراقي يحصل على "ميدالية ذهبية" بدورة أركان القوات البحرية الباكستانية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وسائل اعلام باكستانية، فان الأكاديمية البحرية الباكستانية اقامت احتفالية تخرج 49 ضابطًا بحريًا و29 طالبًا عسكريًا بما في ذلك ضباط من العراق وسريلانكا ودول أخرى.وأشاد قائد القوات الجوية الباكستانية، بالأكاديمية البحرية الباكستانية لتقديم تدريب عالي الجودة للطلاب، بما في ذلك الطلاب من الدول الصديقة، معربا عن أمله في أن يعمل هؤلاء الطلاب من الدول الصديقة كسفراء، وتعزيز روابط الصداقة والاحترام المتبادل".

وحصل الرقيب البحري تيناكون إم إل فيموكثي من سريلانكا على جائزة سيف الشرف المرموقة لأدائه الاستثنائي، كما حصل الضابط المتدرب علي جليل إبراهيم شريف شهيب الشباني من العراق على الميدالية الذهبية لرئيس هيئة الأركان البحرية، في حين حصل الملازم أول محمد عماد الدين من باكستان على الميدالية الذهبية للقائد الأعظم لكونه أفضل ضابط شامل.