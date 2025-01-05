انت الان تتابع خبر اليوم.. مجلس النواب يبحث مصير مجلس مفوضي الانتخابات والان مع التفاصيل
عضو مجلس النواب، علي البلداوي، أوضح أن "مفوضية الانتخابات الحالية انتهى عملها، وأن حلّها دون التوصل إلى تشكيل مفوضية جديدة يمثل تحديًا كبيرًا، بسبب تمسك الأطراف السياسية بممثليها داخل المفوضية"، وأضاف أن "عدم التوافق على مفوضية جديدة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أن "تمديد عمل المفوضية هو الخيار الأرجح لضمان استكمال التحضيرات للانتخابات في موعدها المحدد"، وقال: إن "الكتل السياسية تتفق بشكل كبير على هذه الدعوة، ما يعزز فرصة التصويت على تمديد مدة عمل المفوضية خلال الجلسة المقبلة".
وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب التأخير في العملية الانتخابية وضمان استمرار العمل في التحضيرات التنظيمية، بما يشمل إعداد اللوائح الانتخابية وإدارة العملية الانتخابية بشكل كامل.
من جانبه، بيّن عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات حسن هادي، أن "الدعوة لعقد جلسة استثنائية جاءت بناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين"، وأوضح أن "هذه الجلسة الاستثنائية جاءت للبت بتمديد عمل مجلس المفوضين الذي ستنتهي ولايته في بعد غدٍ الثلاثاء 7 كانون الثاني الجاري".
وبشأن العمل على قانون انتخابي عادل يضمن مشاركة الجميع، ويحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة، قال الراوي: إن "هذا التوجه قابل للحوار، وهذا أمر يحتاج إلى ورشة عمل تقدم فيها أوراق من مختصين، ومن كل شركاء العملية السياسية، وتتبنى الموضوع جهة عليا؛ ويفضل أن تكون السلطة التشريعية أو مفوضية الانتخابات، ويتم طرح إيجابيات وسلبيات أي مقترح تعديل للقانون، وبعد ذلك يقر المقترح أو يعدل أو يلغى".
وأضاف، أن "أي قانون انتخابي جديد يشرع أو يعدل ولا يتعاون فيه كل شركاء العملية الانتخابية؛ سيبقى مرهونا بعدم الرضا، وهذه إشكالية من إشكاليات أزمة الثقة في المنظومة القانونية الانتخابية"، وبين أن "هناك حوارات لتعديل فقرة أو فقرتين من قانون الانتخابات، بشأن (طريقة ترسيم الدواىر الانتخابية، أو المعادلة الرياضية لاحتساب المقاعد)"، مقترحا "طرح مناقشة كل المنظومة الانتخابية، إضافة إلى أنه لابد من أن يطرح أي مقترح للتعديل أمام كل شركاء العملية السياسية من دون غياب أي طرف".
ولفت الراوي، إلى أن "الأحزاب في الدول الديمقراطية يبدأ عملها للانتخابات اللاحقة بعد انتهاء الانتخابات السابقة وإعلان نتائجها، إذ تتدارس بورشة تسمى الدروس المستنبطة، تعالج فيها ما حدث من الإخفاقات وتضع آليات لتضاعف بها النجاحات"، وأوضح أن "المتبقي إلى الموعد المفترض للانتخابات المقبلة نحو 9 أشهر".