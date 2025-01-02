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نشرة السومرية.. افتتاح مشاريع للطاقة في بيجي وسخط على تسليم المعارض الكويتي

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بغداد - ياسين صفوان - • عقب افتتاحه مشاريع للطاقة.. السوداني يعلن من بيجي إيقاف حرق الغاز بسقف لايتجاوز ثلاث سنوات

• البرلمان يلتئم الاحد للنظر بتمديد عمل مجلس المفوضين.. ويتسلم تسع طلبات استجواب من لجنة النزاهة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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