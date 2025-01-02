انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. افتتاح مشاريع للطاقة في بيجي وسخط على تسليم المعارض الكويتي والان مع التفاصيل





• البرلمان يلتئم الاحد للنظر بتمديد عمل مجلس المفوضين.. ويتسلم تسع طلبات استجواب من لجنة النزاهة بغداد - ياسين صفوان - • عقب افتتاحه مشاريع للطاقة.. السوداني يعلن من بيجي إيقاف حرق الغاز بسقف لايتجاوز ثلاث سنوات• البرلمان يلتئم الاحد للنظر بتمديد عمل مجلس المفوضين.. ويتسلم تسع طلبات استجواب من لجنة النزاهة • تسليم المعارض الكويتي يثير سخطا وامتعاضا شعبيا في العراق.. ومختصون يعدونه مخالفا للقانون والاعراف • في ظل غياب الدعم.. قرار استيفاء اجور السقي من الفلاحين يفاقم معاناتهم.. ويهدد القطاع الزراعي

