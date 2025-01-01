انت الان تتابع خبر توجه لاستضافة الشطري في البرلمان على خلفية لقاءه الشرع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، في تصريح تابعته الخليج 365، إن ""زيارة الشطري إلى دمشق كانت من أجل الحفاظ على الأمن القومي الداخلي، لكن نتائج هذه الزيارة ما زالت غامضة وغير معروفة، ولم نعرف ما هو رد الشرع على ما طرحه العراق من نقاط مهمة تخص أمنه القومي".

وأضاف وتوت أن "«هذا الغموض سوف يدفعنا إلى تقديم طلب استضافة رسمي لرئيس المخابرات الشطري في مجلس النواب العراقي، لمعرفة تفاصيل الزيارة، وما تم طرحه وما هي ردود الشرع، فلا يمكن البقاء بهذا الغموض، دون معرفة أي نتائج لهذا الاجتماع المهم".

فيما كشف مصدر مسؤول في قوى الإطار التنسيقي ان "حكومة السوداني تسير بقوة نحو بلورة علاقة جيدة بالوضع الجديد في سوريا"، مشيرا الى ان "هناك اختلافاً واضحاً في الموقفين العراقي والإيراني من هذا الملف، وذلك يعني أن بغداد تتصرف في مساحة أوسع من مساحة النفوذ الإيراني، يساعدها على ذلك الموقف شبه الإجماع العربي والدولي على دعم الوضع الجديد في سوريا".

ويتوقع المصدر أن "تشهد العلاقات بين العراق وسوريا خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة تطوراً ملحوظاً، وقد نرى زيارة قريبة لوزير الخارجية العراقي ومسؤولين آخرين إلى دمشق".