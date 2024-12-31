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نشرة السومرية.. مدن العراق تستعد لاستقبال 2025 وتطبيق نظام "أسيكودا" يبدأ غداً

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بغداد - ياسين صفوان - # مدن البلاد تستعد لاستقبال العام الجديد.. والامنيات تتركز على دوام الامن والاستقرار، وتقديم الخدمات والاعمار

# لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.. العراق يبدأ تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الجمركية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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