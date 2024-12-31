انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مدن العراق تستعد لاستقبال 2025 وتطبيق نظام "أسيكودا" يبدأ غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # مدن البلاد تستعد لاستقبال العام الجديد.. والامنيات تتركز على دوام الامن والاستقرار، وتقديم الخدمات والاعمار# لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.. العراق يبدأ تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الجمركية

# لجنة الحفاظ على املاك الدولة تنهي تقريرها.. اكثر من 36 الف عقار متجاوز عليها، وفساد يتسبب بهدر المليارات

# في مدينة الصدر.. مقتل عائلة كاملة مكونة من ثمانية افراد.. واجهزة الامن تلقي القبض على الجناة

