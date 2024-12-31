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الإنذار والنقل والإحالة للنزاهة.. عقوبات بحق مديرة عقارات الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة لمحضر اللجنة التحقيقية، اطلعت عليها الخليج 365، فإن "اللجنة التحقيقية قررت توجيه عقوبة الإنذار بمدير عام عقارات الدولة وتدويرها ونقلها إلى دائرة اخرى وإحالة ملف التحقيق إلى هيئة النزاهة، وذلك بعد ثبوت إخلالها بواجباتها الوظيفية".

وخلصت اللجنة التحقيقية إلى ان مدير عام عقارات الدولة متواطئة في منح عقارين من عقارات الدولة كانت تعود ملكيتها لشخصيات في النظام السابق، لأحد الأشخاص من دون وجه حق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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