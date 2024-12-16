انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية تسمي النائب فهد الراشد رئيسا للجنة الفرعية لوزارة التربية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة للسومرية نيوز، انه تمت تسمية النائب فهد الراشد رئيسا للجنة الفرعية لوزارة التربية.
يشار الى ان ذلك جاء استنادا لتوجيه رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجان على كل الوزارات والمديريات تماشيا مع البرنامج مكافحة الفساد المالي والاداري وتقييم عمل الوزارات.
يشار الى ان ذلك جاء استنادا لتوجيه رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجان على كل الوزارات والمديريات تماشيا مع البرنامج مكافحة الفساد المالي والاداري وتقييم عمل الوزارات.