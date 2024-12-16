النزاهة النيابية تسمي النائب فهد الراشد رئيسا للجنة الفرعية لوزارة التربية

يشار الى ان ذلك جاء استنادا لتوجيه رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجان على كل الوزارات والمديريات تماشيا مع البرنامج مكافحة الفساد المالي والاداري وتقييم عمل الوزارات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012