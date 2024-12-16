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النزاهة النيابية تسمي النائبة عالية نصيف رئيسة للجنة الفرعية لمحافظة بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة للسومرية نيوز، انه تمت تسمية النائبة عالية نصيف رئيسة للجنة الفرعية لمحافظة بغداد.

يشار الى ان ذلك جاء استنادا لتوجيه رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجان على كل الوزارات والمديريات تماشيا مع البرنامج مكافحة الفساد المالي والاداري وتقييم عمل الوزارات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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