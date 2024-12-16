انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية تسمي النائبة عالية نصيف رئيسة للجنة الفرعية لمحافظة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة للسومرية نيوز، انه تمت تسمية النائبة عالية نصيف رئيسة للجنة الفرعية لمحافظة بغداد.



يشار الى ان ذلك جاء استنادا لتوجيه رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجان على كل الوزارات والمديريات تماشيا مع البرنامج مكافحة الفساد المالي والاداري وتقييم عمل الوزارات.

