انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية تسمي حنان الفتلاوي رئيسة للجنة الفرعية لوزارة الصحة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت اللجنة للسومرية نيوز، انه "تمت تسمية النائب حنان الفتلاوي رئيسة للجنة الفرعية لوزارة الصحة".
يشار الى ان ذلك جاء استناداً لتوجيه رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجان على كل الوزارات والمديريات تماشيا مع البرنامج مكافحة الفساد المالي والاداري وتقييم عمل الوزارات.
يشار الى ان ذلك جاء استناداً لتوجيه رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجان على كل الوزارات والمديريات تماشيا مع البرنامج مكافحة الفساد المالي والاداري وتقييم عمل الوزارات.