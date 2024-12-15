انت الان تتابع خبر تحديد موعد إطلاق رواتب موظفي كردستان لشهر تشرين الاول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد لـ الخليج 365، "وفدها توجّه إلى بغداد بناءً على قرار الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الإقليم وبتوجيهٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني".وأكدت الحكومة، أن "المناقشات بين وفد الحكومة مع بغداد كانت إيجابية، وتوصّل الطرفان إلى تفاهمٍ مشترك لتوفير المستحقات المالية الخاصة برواتب موظفي الإقليم".

وأوضحت الحكومة، أن "توزيع رواتب الشهر الـ 10 سيبدأ يوم الثلاثاء القادم المصادف لـ 17/12/2024"، لافتة الى أنه "مع وصول باقي المبالغ المالية إلى إقليم كردستان، سيتم توزيع رواتب الشهرين الآخيرين تشرين الثاني وكانون الأول الحالي بأسرعٍ وقتٍ ممكن".

