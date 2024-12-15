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العراق يستعيد دوره الدبلوماسي لحل الازمات في المنطقة‎

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بغداد - ياسين صفوان - زيارة من وزير الخارجية الأمريكي إلى العراق سبقها اتصال من نظيره البريطاني مع السوداني، فضلا عن مباحثات كثيرة مع دول عدة ، فبعد سنوات عجاف استطاع العراق ان يستعيد دوره الدبلوماسي في المنطقة، من خلال الملفات التي تم تداولها في المباحثات الأخيرة ليخلق توازنا سياسيا عربيا بشأن القضايا الإقليمية.

أما نتائج المباحثات والتحركات السياسية فقد انعكست على البلاد إيجابياً بلعبه الدور الأبرز في حل الإشكالات التي تحدث في المنطقة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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