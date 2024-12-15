العراق يستعيد دوره الدبلوماسي لحل الازمات في المنطقة‎

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بغداد - ياسين صفوان - زيارة من وزير الخارجية الأمريكي إلى العراق سبقها اتصال من نظيره البريطاني مع السوداني، فضلا عن مباحثات كثيرة مع دول عدة ، فبعد سنوات عجاف استطاع العراق ان يستعيد دوره الدبلوماسي في المنطقة، من خلال الملفات التي تم تداولها في المباحثات الأخيرة ليخلق توازنا سياسيا عربيا بشأن القضايا الإقليمية.



أما نتائج المباحثات والتحركات السياسية فقد انعكست على البلاد إيجابياً بلعبه الدور الأبرز في حل الإشكالات التي تحدث في المنطقة.

