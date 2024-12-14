انت الان تتابع خبر السوداني حول معرض ريادة: نقطف اليوم ثمرة من ثمرات أولويات برنامجنا الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مبادرة (ريادة) الأول في العاصمة بغداد، إن "مبادرة ريادة كانت من أجل تحقيق آمال شبابنا نحو استثمار الفرص ونقطف اليوم ثمرة من ثمرات أولويات برنامجنا الحكومي"، مبينا ان "لا بد من استيعاب هذه الطاقات وتوظيفها".وأضاف: "ورثنا نظاماً يعتمد على الدولة في مسألة التوظيف"، موكدا: "هدفنا بمبادرة ريادة هو للوصول إلى مجتمع شبابي ريادي".

وبين ان "دور المصارف كان كبيراً بمبادرة ريادة والشباب حصلوا على قروض وأكملوا مشاريعهم"، مشيرا الى ان "مبادرة ريادة اعتمدت التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي".

وتابع: "وضعنا سقفنا أعلى للمشاريع الكبرى عبر الضمانات السيادية ووقعنا إجازات استثمارية بحدود مليون وحدة سكنية"، موضحا ان "طلبات القروض لريادة أكثر من 16 ألفاً منح منها أكثر من 8 آلاف وفرت 10 آلاف فرصة عمل".