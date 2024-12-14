انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يؤكد على تمكين الشعب السوري من قراره السياسي وادارة بلده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السيد الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم استقبل اليوم رئيس المشروع العربي الشيخ جمال الضاري"، مبينا انه "تم بحث مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة لاسيما تطورات الأوضاع في سوريا".

وأكد السيد الحكيم "أهمية تمكين الشعب السوري من قراره السياسي وإدارة بلده، مجددا الدعوة للجهوزية العامة تجاه الأحداث في سوريا"، مشيدا "بجهود الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في ذلك".

وأضاف ان "الأولوية في مواجهة التحديات هي الوحدة واللحمة الوطنية وضبط الخطاب الداخلي ورد أي خطاب يسعى لاستغلال المرحلة لتحقيق مصالح شخصية"، مبينا أن "الواقع الاجتماعي والسياسي الحالي يختلف عنه في 2014".

وذكر أن "تماسك المجتمع ومستوى الوعي السياسي لدى جمهورنا كفيل بخروج العراق بلا خسائر من هذه الأحداث".