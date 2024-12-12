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انت الان تتابع خبر الزي العسكري والاعلام العراقية تغطي التلاميذ.. احتفالات المدارس بيوم النصر (صور) والان مع التفاصيل
وفي احدى مدارس بغداد، رفع جميع الطلبة اثناء الاصطفاف، الاعلام العراقية في أيديهم، فيما ظهر عدد من الطلبة وهم يرتدون الزي العسكري لمختلف صنوف القوات الأمنية العراقية.
وفي الديوانية رافقت عدسة السومرية، احتفالية مدرسة المناهل الابتدائية بيوم النصر العظيم، حيث ارتدت الطالبات أزياء مختلفة، مثل العباءة العربية والزي الايزيدي فضلا عن البدلات العسكرية لمختلف الصنوف الأمنية.
وفي جامعة الموصل احتفل الطلبة بيوم النصر العظيم، حيث توشح الطلاب بالعلم العراقي وارتدى بعضهم زي الكشافة، فيما رفعت الطالبات الاعلام العراقية خلال مشاهدة فعاليات الاحتفال.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بجعل الفترة بين 8 و12 ديسمبر موعدا للاحتفالات بعيد النصر بمختلف المؤسسات.
ويصادف عيد النصر يوم 10 ديسمبر من كل عام، وهو يتعلق بإعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي حينها النصر على داعش من داخل الموصل في 10 ديسمبر 2017.