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نشرة السومرية.. يونامي تدعو للحفاظ على مكتسبات النصر وغارات إسرائيلية تدمر مراكز بحوث سورية

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بغداد - ياسين صفوان - # رسميا.. الحكومة الانتقالية برئاسة البشير تتسلم مقاليد السلطة في سوريا، التكليف يقضي بانتهاء المهام خلال ثلاثة اشهر

# تدمير مركز البحوث العلمية في دمشق بالكامل بفعل الغارات الصهيونية.. ومقتل عالم كيمياء بظروف غامضة


# العراق يستذكر ملحمة دحر داعش بالتزامن مع تحركات لتأمين الحدود، ويونامي تدعو للحفاظ على مكتسبات النصر

# ازمة الطاقة تصل ذروتها.. تراجع ملحوظ في ساعات التجهيز.. ووزارة الكهرباء تتجاهل توضيح الاسباب

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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