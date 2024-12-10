انت الان تتابع خبر بغداد لواشنطن: العراق مهتم بأمن واستقرار سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد الجانبان أن "هذا النصر تحقق بفضل تضحيات العراقيين والأمريكيين، مع التشديد على أن التنسيق والتعاون سيستمران لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن العراق وشعبه".

وخلال اللقاء، "تمت مناقشة الأوضاع والتوترات في المنطقة، مع التركيز على الوضع في سوريا واستعراض جميع الاحتمالات الممكنة لمستقبلها".

الى ذلك، أكد حسين "اهتمام العراق بأمن واستقرار سوريا"، مشدداً على "دعم العراق لخيارات الشعب السوري وسعيه نحو بناء سوريا مستقرة ومزدهرة تضمن مشاركة جميع مكوناتها في إدارة شؤون البلاد".