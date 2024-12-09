انت الان تتابع خبر الاطار التنسيقي يعلن دعمه الكامل لجهود الحكومة بحماية المصالح العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسي

اعلن الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن دعمه الكامل لجهود الحكومة بحماية المصالح العراقية.

وقالت الدائرة الإعلامية للاطار في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري اليوم الاثنين، في مكتب محسن المندلاوي، وتمت مناقشة مجريات الاحداث في المنطقة والعالم والدور الذي يلعبه العراق لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة".

واكد الاطار "دعمه الكامل لما تقوم به الحكومة من جهود امنية ودبلوماسية لحماية المصالح العراقية".

واستذكر قادة الإطار التنسيقي "مواقف التضحية والفداء والثبات لقواتنا المسلحة والحشد الشعبي والأجهزة والتشكيلات الامنية كافة بمناسبة الذكرى السابعة للإنتصار على عصابات داعش الإرهابية وتحرير المحافظات العراقية، مؤكدين "استمرار ابناء العراق الشجعان بنفس النهج والاستعداد للوقوف بوجه قوى الظلام اذا ما تكررت في التعرض لامن البلاد".