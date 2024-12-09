انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. ازمة مستعصية للطاقة تعود للواجهة وحراك لإرجاع سن التقاعد لسابق عهده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #الضبابية ُ تخيمُ على الاوضاعِ في سوريا .. ارباكٌ امنيٌ على الارض .. وتحليلٌ دوليٌ لتقييمِ المواقفْ# العراقُ يجددُ موقفَه الثابتَ تجاه سوريا .. ويوضحُ مصيرَ الجنودِ السوريين اللاجئين

# اعادةُ سنِ التقاعدِ لسابقِ عهدِه بثلاثةٍ وستين عاما تثيرُ لغطا داخلَ الشارع

# ازمة ٌ مستعصية ٌ للطاقةِ تعودُ الى الواجهة .. والمواطنُ يستعينُ بالمولداتِ الاهلية

