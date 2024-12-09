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نشرة السومرية.. ازمة مستعصية للطاقة تعود للواجهة وحراك لإرجاع سن التقاعد لسابق عهده

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بغداد - ياسين صفوان - #الضبابية ُ تخيمُ على الاوضاعِ في سوريا .. ارباكٌ امنيٌ على الارض .. وتحليلٌ دوليٌ لتقييمِ المواقفْ

# العراقُ يجددُ موقفَه الثابتَ تجاه سوريا .. ويوضحُ مصيرَ الجنودِ السوريين اللاجئين

# اعادةُ سنِ التقاعدِ لسابقِ عهدِه بثلاثةٍ وستين عاما تثيرُ لغطا داخلَ الشارع

# ازمة ٌ مستعصية ٌ للطاقةِ تعودُ الى الواجهة .. والمواطنُ يستعينُ بالمولداتِ الاهلية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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