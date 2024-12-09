انت الان تتابع خبر العراق يدين "استيلاء الكيان" على المنطقة العازلة مع سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، أهمية احترام سيادة سوريا والحفاظ على استقرارها، معربة عن ادانتها استيلاء الكيان الإسرائيلي على المنطقة العازلة.

وجاء في بيان للخارجية، "تعرب وزارة خارجيةِ جمهوريةِ العراقِ عن إدانتها بأشدِ العباراتِ استيلاءَ الكيانِ الإسرائيليِّ على المنطقةِ العازلةِ معَ الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ في الجولانِ والأراضي المجاورةِ لها، وتُؤكِّدُ أن هذا الإجراءَ يُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانونِ الدوليِ ولقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ".



وشدت الوزارة على "أهميةِ احترامِ سيادةِ سوريا، والحفاظِ على استقرارِها ووحدتِها وسلامةِ أراضيها، وضرورةِ الامتناعِ عن أيِّ تدخلٍ في شؤونِها الداخليةِ".

كما دعت المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمنِ إلى "تحملِ مسؤولياتِه في إدانةِ هذا العدوانِ السافرِ واتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ لوضعِ حدٍّ لهذه الانتهاكاتِ التي تستغلُّ الوضعَ الراهنَ الذي تمرُّ بهِ الجمهوريةُ العربيةُ السورية".