انت الان تتابع خبر السامرائي وبارزاني يبحثان التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ناقش الجانبان ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف السياسية العراقية لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يخدم مصلحة العراق وشعبه".



وأكد اللقاء بحسب البيان، على "أهمية توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الإقليمية، والعمل على ترسيخ السلم والاستقرار عبر الحوار البنّاء والتفاهم المشترك بين القوى السياسية العراقية".