انت الان تتابع خبر "إدارة الدولة" يؤكد موقف العراق الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا والان مع التفاصيل
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال مداخلته على ان "يكون الموقف العراقي من تطورات الوضع في سوريا على وفق مبدأ "العراق أولا" اذ يجب وضع مصلحة العراق فوق أي اعتبار والتعامل مع الوضع القادم في سوريا على هذا الأساس".
واستعرض المجتمعون "الإجراءات المتخذة لتأمين الأراضي العراقية من أي تداعيات لما يجري في سوريا وجرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهد الأمني على الحدود العراقية – السورية ودعم إجراءات الحكومة في حماية امن الحدود".
وطمأن الاجتماع الشعب العراقي بأن "الإجراءات الأمنية متخذة سلفا وهي كفيلة بحفظ امن وسلامة المواطن من أي تهديدات طارئة"، وأكد الاجتماع "موقف العراق الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وامنها واستقرارها"، مشددا على "أهمية احترام سيادة الأراضي السورية وخيارات الشعب السوري في العيش بأمان وسلام ودعوة المجتمع الدولي لبذل الجهود من اجل دعم استقرار جدي للمنطقة".
وشدد المجتمعون على أن "الموقف السياسي موحد تجاه التطورات الإقليمية ووضع خارطة طريق لتحديد العلاقة بين العراق وسوريا"، ودعا الاجتماع الى "تكثيف الاتصالات مع الدول العربية والصديقة".