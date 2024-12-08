انت الان تتابع خبر السيد الصدر بشأن احداث سوريا: نترقب لحوار شامل لتشكيل حكومة ديموقراطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تدوينة على منصة X تابعتها الخليج 365، "بعد سقوط حكم دام أكثر من خمسين عاماً على يد الشعب بكل طوائفه في سوريا الحبيبة، فإننا اليوم نترقب لحوار وطني شامل لتشكيل حكومة ديمقراطية تجمع كل طوائف الشعب بلا تشدّد أو حكم العسكر أو إقصاء، لتعيش الجارة سوريا بأمن وأمان بعيدة عن كل إرهاب داعشي أو دكتاتورية بغيضة أو تدخل خارجي أمريكي أو إسرائيلي أو غيره".

واضاف "نحن في العراق شعباً.. نأمل ونتطلع لعلاقات متوازنة بين الشعبين الشقيقين تحت عنوان الإسلام والعروبة والإنسانية فمصيرنا واحد ولن نسمح للعدو بتفرقتنا بعنوان الطائفية أو الخلافات السياسية أو القومية".

واختتم السيد الصدر التدوينة بالقول "حفظ الله الشعبين العراقي والسوري".