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اتحاد الصحفيين العرب: يجب حماية الصحفيين السوريين والمحافظة على المؤسسات الصحفية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يتابع الاتحاد العام للصحفيين العرب الأوضاع المتسارعة فى سوريا عن كثب وباهتمام شديد، ويؤكد على أهمية حماية الصحفيين السوريين وتمكينهم من أداء عملهم بكل حرية وشفافية وضرورة المحافظة على المؤسسات الصحفية والإعلامية السورية وتجنيبها أي صراعات أو صدامات داخلية نتيجة التطورات الأخيرة في سوريا ".

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب إلى "انتقال سياسي سلمي للسلطة يحترم تنوع الشعب السوري الشقيق ويحمي جميع المدنيين والأقليات ".

وختم الاتحاد: "متمنين للشعب السوري الشقيق دوام التقدم والإزدهار ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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