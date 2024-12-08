السوداني: نشهد انتقالة مهمة بمجال الصناعة الدوائية والأمن الدوائي له أهمية ببرنامجنا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال ترأسه اجتماعاً في وزارة الصحة ضمّ مديري الصحة في المحافظات التي لديها مستشفيات للتشغيل المشترك، ومديري الشركات المشغلة للمستشفيات، إن "العراق يشهد انتقالة مهمة في مجال الصناعة الدوائية، والأمن الدوائي له أهمية استثنائية في برنامجنا الحكومي".وأضاف السوداني، أن "الروتين الإداري يشكل عائقاً يجب تجاوزه من أجل الوصول إلى تقديم الخدمة الصحية"، مؤكدا على "تقديم التسهيلات الإدارية مع المحافظة على الشفافية".

وتابع السوداني، أن "أسلوب التشغيل المشترك يواجه تحديات فنية وإدارية ومالية، خاصة في المؤسسات والمستشفيات الصحية الكبرى"، مستدركا "على مديريات الصحة التمسّك بمشروع الإدارة المشتركة، وإيجاد الحلول للمعوقات، للتخفيف عن كاهل المؤسسات الصحية".

وشدد السوداني، على "عدم عرقلة مشروع التشغيل المشترك، وتهيئة المستلزمات للشركات التشغيلية، وسنقدم كل الدعم لإنجاح المشروع على كل المستويات".

ولفت السوداني الى أن "الحكومة تعمل على سد نقص الأجهزة الطبية، وتوفيرها وفق الإمكانيات المتاحة"، داعيا الشركات الى "الالتزام بتعيين الكوادر حسب العقود، وواجب وزارة الصحة تقييم الأطباء الذين يجري توظيفهم من قبل الشركات للإدارة والتشغيل المشترك".

وبين السوداني، أن "الأطباء العراقيين مشهود لهم بالإمكانات والخبرات العالية وكانوا دائماً في المقدمة".

