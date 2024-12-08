طلب نيابي لتفعيل ملف الاستجوابات‎

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بغداد - ياسين صفوان - بعد ان غاب او غيب، مساع لتفعيل الدور الرقابي عبر طلب نيابي لرئاسة المجلس بتخصيص ما تبقى من عمر البرلمان لمحاسبة المسؤولين المقصرين.قائمة الاستجوابات شملت وزراء الكهرباء والنقل والتجارة والدفاع ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات وسط تأكيدات نيابية بان اغلب المشمولين بالتعديل الوزاري عليهم ملفات استجواب.

الحراك النيابي لتفعيل ملف الاستجوابات قد يصطدم بحسب مراقبين بعقبة المصالح السياسية التي طالما وقفت حاجزا امام أي خطوة لمحاسبة الوزراء المقصرين.

