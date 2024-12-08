انت الان تتابع خبر المادة 12 من الموازنة تشعل الخلاف تحت قبة البرلمان‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان ، هذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.



وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ابرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.