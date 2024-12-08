اخبار العالم / اخبار العراق

تفاصيل لقاء الاعرجي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تفاصيل لقاء الاعرجي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز ان اللقاء يأتي على هامش أعمال منتدى الدوحة المنعقد في دولة قطر للفترة من 7-8 من كانون الأول الحالي.

وجرى استعراض آخر التطورات في المنطقة والتأكيد على دعم جهود التهدئة في المنطقة، فضلا عن بحث استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في مجال مكافحة الارهاب وتعزيز استقرار المنطقة والعالم، بحسب البيان.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا