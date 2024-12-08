انت الان تتابع خبر تفاصيل لقاء الاعرجي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز ان اللقاء يأتي على هامش أعمال منتدى الدوحة المنعقد في دولة قطر للفترة من 7-8 من كانون الأول الحالي.



وجرى استعراض آخر التطورات في المنطقة والتأكيد على دعم جهود التهدئة في المنطقة، فضلا عن بحث استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في مجال مكافحة الارهاب وتعزيز استقرار المنطقة والعالم، بحسب البيان.