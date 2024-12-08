انت الان تتابع خبر بيانات ومعلومات تقنية.. هل اسقطت طائرة بشار الأسد اثناء هروبه؟ (فيديو) والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وبحسب تتبع مسار الطائرة التي اختفت فوق حمص بعد إقلاعها، فان الطائرة بقيت تدور فوق حمص وانخفض ارتفاعها من 16 الف قدم الى الف قدم فقط قبل ان تختفي، ما يشير الى إمكانية تعرضها لخلل فني او انها تم اسقاطها او لاسباب أخرى.



وتشير بيانات رادار الطيران ثلاثية الأبعاد للطائرة المشتبه بأنها كانت تقل بشار الأسد إلى سقوطها، فقد انخفض ارتفاع طائرة الخطوط الجوية السورية من طراز IL-76 بشكل مفاجئ، ويبدو أنها أسقطت بصاروخ.