انت الان تتابع خبر التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام الاسد رسميا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهر مجموعة من عناصر الهيئة من وسط الاستوديو بشكل جماعي لالقاء البيان، حيث جاء في نصه: "تم بحمده تعالى تحرير مدينة دمشق واسقاط الطاغية بشار الأسد واطلاق سراح جميع السجناء"، على حد تعبيره.



وأضاف البيان: "غرفة عمليات هيئة تحرير دمشق تهيب بالمواطنين الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية، عاشت سوريا لكل السوريين بجميع اطيافهم".

وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على دمشق والقصر الجمهوري مع ساعات فجر اليوم الاحد، بعد حوالي أسبوعين من اندلاع عمليات الزحف العسكري من ادلب شمالا ثم من درعا والسويداء جنوبا وبعض مناطق جنوب شرق سوريا.

وأكدت تقارير غربية هروب بشار الأسد على متن طائرة غير معلومة الوجهة حيث حلقت فوق حمص قبل ان تختفي من الرادار.

