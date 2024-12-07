انت الان تتابع خبر بينها عطلة رسمية.. السوداني يصدر عدة توجيهات بمناسبة يوم النصر الكبير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فان التوجيهات الاتي:
- توجيه القوات الأمنية في جميع المحافظات للعمل على القيام بالفعاليات الشعبية والزينة للاحتفاء بالذكرى السابعة ليوم النصر الكبير في كل القواطع والمحافظات والأقضية والنواحى للمدة من 8 كانون الأول 2024 إلى 12 كانون الأول 2024
- توجيه الوزارات والإجهزة الأمنية بإقامة الفعاليات بالذكرى السابعة ليوم النصر الكبير على داعش الإرهابي بعد الاحتفال المركزي.
- توجيه النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للاحتفال بالذكرى السابعة ليوم النصر الكبير على داعش الإرهابي للمدة من 8 كانون الاول 2024 إلى 12 كانون الأول 2024.
- توجيه بضرورة إكمال كل مستحقات عوائل الشهداء والجرحى باعتبارها متبنى أساسياً من المنهاج الوزاري للحكومة العراقية.
- توجيه أمانة بغداد ومديريات البلديات بفتح المتنزهات للاحتفال شعبياً بيوم النصر الكبير.
- توجيه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024 في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة احتفاءً بيوم النصر.