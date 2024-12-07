انت الان تتابع خبر الأزمة السورية وتداعياتها على طاولة اجتماع وزراء خارجية العراق وروسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى اليوم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في العاصمة القطرية الدوحة".وأضافت الوزارة، أن "الاجتماع شهد بحث تطورات الأوضاع في سوريا وخطورة انعكاسها على أمن المنطقة"، مبينة ان "الجانبين أكدا على أن العراق وروسيا معنيان بالشأن السوري، وشددا على أهمية مراقبة التطورات بدقة واهتمام كبيرين".

ولفتت الوزارة الى ان "المباحثات تناولت مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في بغداد، والذي جمع وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران. وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الروسي عن ترحيبه بهذا الاجتماع، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لتجنيب سوريا المزيد من المآسي".

من جانبه، أشار فؤاد حسين إلى "خطورة تطورات الأوضاع في سوريا، وما قد يترتب عليها من أزمة إنسانية وشيكة، سواء من خلال النزوح الداخلي أو تدفق اللاجئين إلى دول الجوار".

وأوضح الوزير أن "العراق يسعى جاهداً إلى العمل على تجنب تأثير الأحداث السورية على أمنه واستقراره"، مؤكدا ان "موقف العراق يتمثل في تكثيف الجهود لمواجهة أي خروقات أو تجاوزات على الحدود من قبل الجماعات الإرهابية وان العراق مهتم بحماية حدوده وسلامة اراضيه ومنع دفع العراق بان يكون جزءاً من هذا الصراع".

