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السفارة العراقية في دمشق توجه نداءً لمواطنيها الراغبين بالعودة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للسفارة ورد لـ الخليج 365، ان"السفارة العراقية في دمشق تدعو المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى العراق الاتصال بالسفارة لغرض تسجيل اسمائهم.

التواصل مع السفارة على الارقام
00963113341290
00963113341299
00963113341298

الى ذلك اعلنت السفارة العراقية في دمشق المواطنين العراقيين الراغبين بحصول زوجاتهم السوريات على سمة دخول الى العراق أو اولاد المواطنات العراقيات من زوج سوري، يتم منح الابناء دون ال 15 عاما بعد تقديم حجة وصاية لهم وعقد زواج مصدق".

ودعت السفارة المواطنين المعنيين لمراجعتها أثناء الدوام الرسمي لاستكمال الإجراءات اللازمة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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