انت الان تتابع خبر السفارة العراقية في دمشق توجه نداءً لمواطنيها الراغبين بالعودة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للسفارة ورد لـ الخليج 365، ان"السفارة العراقية في دمشق تدعو المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى العراق الاتصال بالسفارة لغرض تسجيل اسمائهم.التواصل مع السفارة على الارقام009631133412900096311334129900963113341298

الى ذلك اعلنت السفارة العراقية في دمشق المواطنين العراقيين الراغبين بحصول زوجاتهم السوريات على سمة دخول الى العراق أو اولاد المواطنات العراقيات من زوج سوري، يتم منح الابناء دون ال 15 عاما بعد تقديم حجة وصاية لهم وعقد زواج مصدق".

ودعت السفارة المواطنين المعنيين لمراجعتها أثناء الدوام الرسمي لاستكمال الإجراءات اللازمة".

