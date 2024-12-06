انت الان تتابع خبر المتحدث باسم الحكومة: ما يحصل في سوريا معقد وأمنها القومي يؤثر على العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العوادي في بيان اطلعت الخليج 365 عليه، انه "لم نتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل"، موضحا: "التهديدات التي وجهت إلى العراق كانت مخيفة".واضاف: "العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة"، مشيرا الى ان "ما يحصل في سوريا معقد وأمنها القومي يؤثر على العراق".

وبين العوادي: "سنعزز العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني لمواجهة التطورات"، مشددا على ان "تقسيم سوريا خط أحمر للعراق".

وأكد: "يجب التحرك سياسيا لاحتواء الأزمة في سوريا"، مبينا ان "ما يحصل في سوريا بحاجة إلى توافق دولي وإقليمي، والعراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".

