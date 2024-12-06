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المتحدث باسم الحكومة: ما يحصل في سوريا معقد وأمنها القومي يؤثر على العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال العوادي في بيان اطلعت الخليج 365 عليه، انه "لم نتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل"، موضحا: "التهديدات التي وجهت إلى العراق كانت مخيفة".

واضاف: "العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة"، مشيرا الى ان "ما يحصل في سوريا معقد وأمنها القومي يؤثر على العراق".

وبين العوادي: "سنعزز العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني لمواجهة التطورات"، مشددا على ان "تقسيم سوريا خط أحمر للعراق".

وأكد: "يجب التحرك سياسيا لاحتواء الأزمة في سوريا"، مبينا ان "ما يحصل في سوريا بحاجة إلى توافق دولي وإقليمي، والعراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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