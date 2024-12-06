انت الان تتابع خبر مندوب العراق في الأمم المتحدة: القوات الأمنية أحكمت سيطرتها على حدود البلد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المندوب في كلمة له خلال جلسة مجلس الامن، وتابعتها الخليج 365، ان "الحكومة أطلقت العديد من المشاريع لتحسين الخدمات، وسعت لتحسين علاقتها مع دول الجوار".

وأضاف، أن "العلاقات العراقية الكويتية تشهد تقدما كبيرا وهنالك حوار مستمر".واكد بحر العلوم، أن "الحكومة تؤكد رفضها لاستخدام أراضيها ومجالها الجوي لاستهداف أي دولة"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية أحكمت سيطرتها على حدود البلاد".

ولفت الى ان "العراق مستعد للتعاون مع بعثة اليونامي في عملية الانتقال وتصفية مهامها في الأراضي العراقية".