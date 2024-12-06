انت الان تتابع خبر الخليج 365 تنشر نص البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية العراق وايران وسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، نص البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية العراق وايران وسوريا الذي عقد في مقر وزارة الخارجية العراقية بالعاصمة بغداد.

وذكر البيان، انه "اجتمع وزراء خارجية جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية الايرانية في مقر وزارة الخارجية العراقية، في بغداد وتم في الاجتماع التطرق الى التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام والتطورات الامنية الاخيرة في سوريا".

واضاف، ان "الوزراء تشاركوا في وجهات النظر التي ركزت على خطورة الاحداث في سوريا وحساسيتها لجميع الاطراف في المنطقة، واحتماليات توسع ابعادها التي ستمثل خطراً شديداً على الدول الثلاث وتهدد أمن شعوبها والمنطقة برمتها".

وادان المشاركون، بحسب البيان، "الارهاب بكافة اشكاله وصوره المصنفة من قبل مجلس الأمن واكدوا على العمل الجماعي للتصدي له، كما تم ادانة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على سوريا وكذلك على غزه ولبنان".

وتابع البيان، انه "تم الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث المتابعة هذه التطورات والاستعداد لاي تطورات في الايام القادمة، والتأكيد على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها".

واكد الوزراء على ان "تهديد امن سوريا يشكل خطراً عاماً على استقرار المنطقة برمتها، ولا خيار سوى التنسيق والتعاون والتشاور الدبلوماسي المستمر لإبعاد جميع مخاطر التصعيد في المنطقة".

وشددوا على "ضرورة حشد جميع الجهود العربية والاقليمية والدولية من اجل التوصل الى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عموماً وسوريا على وجه الخصوص".