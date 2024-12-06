انت الان تتابع خبر ‏القيادي في تحالف العزم محمود القيسي يبحث مع المشهداني أزمة أراضي البكرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، اته "قدّم القيادي في تحالف العزم محمود القيسي طلبًا لرئيس مجلس النواب للتدخل بشكل عاجل لإيقاف إجراءات توزيع الأراضي التي استثنت أهالي المنطقة، الذين يعيشون فيها منذ أجيال. محذرًا من أن هذه الخطوات تهدد النسيج الاجتماعي لسكان بغداد".وأضاف: "دعا إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح بالبناء في الأراضي البينية الواقعة ضمن القطع الزراعية"، مشيراً إلى أن "هذا الحل يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز استقرار المنطقة".

وطلب القيسي، من رئيس مجلس النواب "التواصل مع رئيس مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة سريعاً وضمان حقوق الأهالي، مما يسهم في استقرار منطقة البكرية".