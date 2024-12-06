انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. انتقادات نيابية لمبدأ السلة الواحدة وتأكيد حكومي لاحتواء الأزمة السورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # السوداني يلتقي وزيري خارجية سوريا وايران، ويؤكد بذل العراق جهودا دبلوماسية حثيثة لاحتواء الأزمة السورية
# بعد سقوط الرستن وتلبيسة، الجيش السوري ينفي انسحابه من حمص وريفها، والمسلحون يتوجهون صوب درعا
# تحت عنوان الاستثمار.. جامع الخنساء بمنطقة الحارثية عرضة للهدم، والاهالي يخرجون بتظاهرة رافضة
# بعد سقوط الرستن وتلبيسة، الجيش السوري ينفي انسحابه من حمص وريفها، والمسلحون يتوجهون صوب درعا
# بسبب تعطيلها الجلسات.. انتقادات نيابية لمبدأ السلة الواحدة، ودعوات لترحيل القوانين الخلافية الى الفصل المقبل
# تحت عنوان الاستثمار.. جامع الخنساء بمنطقة الحارثية عرضة للهدم، والاهالي يخرجون بتظاهرة رافضة