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نشرة السومرية.. انتقادات نيابية لمبدأ السلة الواحدة وتأكيد حكومي لاحتواء الأزمة السورية

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بغداد - ياسين صفوان - # السوداني يلتقي وزيري خارجية سوريا وايران، ويؤكد بذل العراق جهودا دبلوماسية حثيثة لاحتواء الأزمة السورية

# بعد سقوط الرستن وتلبيسة، الجيش السوري ينفي انسحابه من حمص وريفها، والمسلحون يتوجهون صوب درعا

# بسبب تعطيلها الجلسات.. انتقادات نيابية لمبدأ السلة الواحدة، ودعوات لترحيل القوانين الخلافية الى الفصل المقبل

# تحت عنوان الاستثمار.. جامع الخنساء بمنطقة الحارثية عرضة للهدم، والاهالي يخرجون بتظاهرة رافضة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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