نشرة السومرية.. انتقادات نيابية لمبدأ السلة الواحدة وتأكيد حكومي لاحتواء الأزمة السورية

بغداد - ياسين صفوان - # السوداني يلتقي وزيري خارجية سوريا وايران، ويؤكد بذل العراق جهودا دبلوماسية حثيثة لاحتواء الأزمة السورية# بعد سقوط الرستن وتلبيسة، الجيش السوري ينفي انسحابه من حمص وريفها، والمسلحون يتوجهون صوب درعا

محمد يوسف

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