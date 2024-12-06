انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الإيراني: أعلنا عن دعمنا لسوريا وسنستمر بهذا الدعم بكل ثقلنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية العراق وسوريا، تابعته الخليج 365: "أتقدم بالشكر الجزيل للعراق على استضافة هذا الاجتماع المهم في بغداد"، موضحا: "كانت لدي لقاءات مهمة مع الرئاسات تحدثنا عن العلاقات بين البلدين والأوضاع في سوريا".وأضاف: "علاقاتنا مع العراق تسير بشكل أمثل"، مبينا: "اتخذنا قراراً باستمرار نشاطاتنا بشكل مشترك بما يخص سوريا".

وأشار عراقجي الى ان "رسالة الاجتماع الثلاثي لهذا اليوم فيه ثلاث رسائل الأولى دعم سوريا حكومة وشعباً ضد الجماعات المسلحة الإرهابية"، مشددا على ان "من يريد تجاوز تدخل الكيان الصهيوني بهذا الوضع في سوريا فهو مخطئ".

وأكد: "أعلنا عن دعمنا لسوريا وسنستمر بهذا الدعم بكل ثقلنا"، موضحا: "التهديدات الإرهابية في سوريا لن تقتصر عليها فقط بل سيطال دول الجوار في حال لم يكافح".

وبين: " الإرهاب لا يعرف حدودا ويجب محاربة الإرهابيين في مهدهم"، موضحا: "الإرهاب لا يجب أن نميز في محاربته، وهنالك واجب دولي لمحاربة الإرهاب في سوريا".

وختم عراقجي: "الدول التي تميز بمواجهة الإرهاب فهي مسؤولة عن هذا الوضع"، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم جهود المنطقة ضد الإرهاب ولاسيما الذي موجود في سوريا".

