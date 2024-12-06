انت الان تتابع خبر رئيس "يونامي" من أمام مجلس الأمن: العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسان خلال جلسة مجلس الامن، ان " العراق اليوم أكثر امنا واستقرارا رغم التحديات، وقادر على مواجهة الازمات"، مشيرا الى ان "العراق نجح في اجراء التعداد السكاني، الذي سيمكنه من التخطيط بناءً على حقائق دقيقة".وتابع، ان "الحكومة العراقية تواصل تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات، ونجحت في ابعاد العراق عن الصراع وتسعى إلى تعزيز التكامل الإقليمي"، لافتا الى ان "انتخابات كردستان جرت بكل شفافية ونزاهة، والسوداني عمل على الاستثمار بمشاريع متعددة في العراق".

وأشار الى انه "واثقين بأن الحكومة العراقية تتخذ خطوات واعدة لتحقيق الإصلاحات".