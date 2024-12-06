انت الان تتابع خبر مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته بشأن العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" قد قالت في تدوينة على منصة إكس، ان "الجلسة ستعقد في الساعة (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)، ومن المتوقع أن يقدم الممثل الأممي الخاص، محمد الحسّان، إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق وبشأن يونامي".



وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تموز 2024، محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بديلاً لجينين بلاسخارت.